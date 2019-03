Lazio, Inzaghi: "Grande gruppo, lotteremo per la Champions fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato nel derby, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Sono stati bravissimi, grandi i ragazzi a chi era in campo e chi è entrato, tutto il gruppo. E' una vittoria che abbiamo meritato e che volevamo, sappiamo cosa è il derby per questa città, ora è giusto che ce la godiamo, poi da martedì penseremo alla Fiorentina. Avevamo avuto diversi problemi nelle ultime settimane, avevamo giocato con 9-10 giocatori in meno, qualcuno non è al massimo, ma sono stati bravissimi chi ha giocato e chi è entrato. Immobile? E' stato bravissimo, come Caicedo, sono stati tutti bravi, menzionare qualcuno è riduttivo, non era al 100% e dopo lo sforzo di martedì con questi flessori non ancora a posto ho pensato che sarebbe stato più opportuno fargli fare uno spezzone di partita. L'unico neo è il primo tempo, con qualche scelta migliore avremmo potuto fare qualche gol in più ma dopo il rigore di Immobile siamo andati molto meglio. Lazio in lotta per la Champions? Lottiamo dall'anno scorso, abbiamo avuto quel periodo con tanti infortunati ma piano piano stiamo recuperando tutti e il nostro obiettivo è rimanere lì fino alla fine, sappiamo che abbiamo delle corazzate contro ma vogliamo lottare fino alla fine. Milinkovic Savic? Stasera ha fatto una grande partita, a livello di qualità, di quantità, a volte cerca la giocata ad effetto che potrebbe fare più semplice ma sono due anni e mezzo che gioca così e ha vinto tanti duelli".