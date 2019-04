Lazio, Inzaghi: "Grande traguardo, adesso vogliamo la coppa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vince, ma soprattutto convince, la Lazio che vince a San Siro per 1-0 grazie alla rete di Correa che vale la decima finale di Coppa Italia della storia biancoceleste: un traguardo importante per la truppa biancoceleste guidata da Simone Inzaghi che, ai microfoni di Rai Sport, non nasconde la gioia per il risultato: "E' un bellissimo traguardo, abbiamo meritato la qualificazione perché siamo venuti a Milano a vincere. Adesso pensiamo a portare a casa la Coppa Italia, giocando la finale nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi. Reina è stato il migliore in campo come anche in Serie A, stasera si è superato. Avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo. Siamo stati compatti e Strakosha non ha fatto un intervento in tutta la partita" sono state le sue parole. Un traguardo importante per la squadra biancoceleste soprattutto dopo la figuraccia con il Chievo e che servirà per dare slancio alla volata Champions in campionato: "Noi dobbiamo avere continuità, non dimentichiamo le finali conquistate negli ultimi anni e i piazzamenti in classifica. Non mi va di criticare la squadra, ha un cuore immenso anche se a volte si può sbagliare come sabato con il Chievo Verona. Siamo stati bravi però a voltare pagina e a giocare con continuità. Milinkovic-Savic? Ha avuto una distorsione alla caviglia e al ginocchio, ma dai primi controlli non sembra così grave. Comunque ho a disposizione Parolo: lui e Lulic sono due veri capitani" ha concluso.