Lazio, Inzaghi: "Grande vittoria. Acerbi? Abbiamo preferito non correre rischi"

La Lazio continua a volare e contro il Genoa arriva il 20° risultato utile consecutivo per la squadra di Inzaghi, capace di battere il Grifone e riportarsi a un punto di distanza dalla Juventus capolista: una partita sofferta, quella vinta dai biancocelesti, capaci di passare in vantaggio con Marusic, raddoppiare con Immobile e poi calare il tris con Cataldi che rende inutili le reti di Cassata e Criscito su rigore. Tre punti fondamentali per la squadra di Simone Inzaghi che, ai microfoni di DAZN, non nasconde la propria gioia: "Sapevamo che qui a Marassi non ci sono partite semplici, ma ne abbiamo giocata una ottima contro una squadra in salute. Dovevamo forse essere più lucidi, ma penso che non ci sia nulla da dire sulla nostra vittoria.Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima mezzora, poi ci siamo abbassati un pochettino. Normale che venendo qui a Marassi devi rispettare gli avversari, all'intervallo avevo detto di cercare il secondo gol con ferocia; l'anno scorso avevamo perso e abbiamo tratto esperienza da quanto successo" ha dichiarato. Poi l'allenatore biancoceleste si è soffermato sui singoli, in primis Vavro: "Vavro è un ottimo giocatore, si sta inserendo bene anche se viene da un altro campionato, Si è fatto trovare pronto e per un allenatore vedere una cosa del genere, insieme al risultato, è una cosa positiva. Marusic? Lui è una grande opzione e ci è mancato per due mesi. Non avendo Lulic che ci dà centrimentri ce li da Marusic; lui si sta ritagliando questo spazio per come si allena e per come interpreta le partite. Alla base di tutto ci sia il sacrificio di tutta la squadra, gli attaccanti fanno un grande lavoro mentre Milinkovic e Luis Alberto stanno facendo tantissimo. Se guardiamo le ultime partite stanno correndo tantissimo, sono i primi per chilometri percorsi e i ragazzi si stanno impegnando per remare tutti nella stessa direzione" ha sottolineato. In chiusura una battuta su Acerbi, fermato nel riscaldamento da un problema: "Ha avuto un problemino, poi nel riscaldamento il muscolo del polpaccio si è affaticato. Fosse stato per lui avrebbe giocato, ma abbiamo preferito non correre rischi e tornati a Roma faremo gli esami" ha concluso.