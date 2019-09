Lazio, Inzaghi: "Handanovic si supera sempre con noi, meritavamo di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta contro l'Inter. "Handanovic non è nuovo a questo, con noi si supera sempre. Loro hanno questo portiere che aiuta, alla squadra non rimprovero nulla. Abbiamo fatto una partita di grande personalità ed il risultato non è giusto per quanto visto in campo. Anche nelle altre partite meritavamo di più, ci portiamo a casa però soltanto le parate di Handanovic e zero punti. Abbiamo tenuto il campo benissimo. Non ho visto il gol, Jony era un pò in ritardo sul traversone di Biraghi. Si poteva fare qualcosa in più, nel primo tempo il nostro portiere non ha fatto una parata. Nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di Correa di testa, nel finale abbiamo perso un pò le distanze. Dobbiamo ripartire dalla prestazione per fare punti con il Genoa".