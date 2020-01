Lazio, Inzaghi: "Ho ricevuto le giuste risposte. Jony molto bene"

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Lazio-Cremonese, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Avevamo preparato bene la gara di oggi con la Cremonese. I ragazzi erano concentrati ed ero molto tranquillo per questo motivo. Ho ricevuto le giuste risposte dai calciatori che avevano ottenuto meno minuti. Ora saremo chiamati ad affrontare in trasferta il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Jony stasera ha giocato molto bene, così come Adekanye e Berisha. Ora prepareremo al meglio l’incontro di sabato con la Sampdoria, speriamo di recuperare diversi calciatori in vista di tale impegno. Patric può essere impiegato in diversi ruoli, quando ci sono calciatori simili è facile cambiare schieramento. Anche Acerbi è molto disponibile per alcune variazioni tattiche. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, ora ci concentreremo sulla prossima giornata di campionato. Mi ha fatto piacere ritrovare Palombi, l’ho fatto esordire in Serie A: oggi ha giocato bene, deve continuare a lavorare in questo modo perché si toglierà sicuramente tante soddisfazioni”.