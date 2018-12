© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Style Channel in occasione della cena di Natale biancoceleste: "Non è un momento particolarmente felice, sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera. A noi sono accadute in una settimana. Parlo del gol all'ultimo secondo con la Sampdoria, del tiro da 35 metri in Europa League, per finire con la rete annullata lunedì ad Acerbi. Ho la fortuna di avere ragazzi che si impegnano tanto, una grande società e dei grandi tifosi. Nonostante tutto abbiamo passato il turno di Europa League in anticipo, siamo a due punti dalla Champions League. Questo gruppo va applaudito per quello che ha fatto. Le famiglie, come diceva il presidente tempo fa, si vedono nei problemi. Io vorrei di più, ma sono sicuro che i risultati arriveranno. Ho una squadra veramente importante. Ritengo giusto condividere questi momenti con tutti i familiari e con chi ci vuole bene. Abbiamo bisogno dei tifosi perché insieme possiamo ripartire e fare 6 mesi finali bellissimi. Riportiamo la Lazio nelle zone alte della classifica".