Lazio-Inzaghi, i dettagli dell'accordo: premio Scudetto da 400mila euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta i dettagli del contratto sottoscritto nella notte tra domenica e lunedì da Simone Inzaghi, allenatore che ha deciso di andare avanti alla Lazio.

Tutti i bonus - Inzaghi ha firmato un contratto da due milioni di euro netti a stagione. Ma oltre alla parte fissa, nel nuovo accordo sono stati inseriti anche diversi bonus: 400mila euro in caso di conquista dello Scudetto, 250mila euro in caso di qualificazione alla Champions League, 100mila euro in caso di qualificazione all'Europa League, 30mila euro con la vittoria nella Supercoppa Italiana e 50mila euro con la vittoria della Coppa Italia.