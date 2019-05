© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport fa il punto sul futuro di Simone Inzaghi. Che da attaccante ha di fatto dribblato le voci sul futuro, non presentandosi in conferenza stampa dopo la partita contro il Torino. Il tecnico sta aspettando di capire il futuro: la Juventus considera caldo il nome di Maurizio Sarri per la sua panchina, il Milan pensa all'allenatore biancoceleste mentre nelle ultime ore spunta anche il Siviglia. Apprezzamento che stanno portando avanti anche il tira e molla con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul rinnovo.