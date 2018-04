Lazio, Inzaghi: "I gol subiti? Mai successo. Dispiace per i tifosi"

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dopo il clamoroso ko contro il Salisburgo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha provato a spiegare il perché dei tanti gol subiti in pochissimi minuti: "Non mi è mai capitato, né da giocatore né da allenatore. Servirà da lezione a me e ai miei giocatori. Dispiace non aver regalato la semifinale ai nostri tifosi che ci hanno seguito con molto calore".