© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha così analizzato il 4-1 rifilato al Parma: "Abbiamo fatto diventare semplice una gara non facile ma siamo scesi in campo con le giuste motivazioni, abbiamo vinto una gara importante per la nostra classifica. Ho la fortuna di allenare una squadra molto lucida, Senad nel gol è stato molto bravo ad impattare la palla. Caicedo ieri era un po’ affaticato quindi mi sembrava giusto sostituirlo nelle ultime quattro partite abbiamo avuto molta qualità anche se in due abbiamo raccolto solo due pareggi dobbiamo sempre avere la convinzione giusta. Tutte le partite sono difficili, bisogna prestare massima attenzione e sono contento che i miei ragazzi oggi abbiano fatto una grande gara. I ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare la partita nel migliore dei modi, il Parma è una squadra di gamba che ci avrebbe creato problemi nelle ripartenze".