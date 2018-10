Lazio, Inzaghi: "I rossi a Correa e Basta? Normale poi non vincere"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko in Europa League contro l'Eintracht Francoforte (4-1), il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha sottolineato in maniera particolare le disattenzioni che hanno scaturito i cartellini rossi a Basta e Correa: "Sono due disattenzioni molto molto gravi. Secondo me se restavamo in 11 contro 11 non avremmo perso, questo chiaramente è mio pensiero. Nessuno ha la palla di cristallo per vedere quello che sarebbe successo. Però abbiamo commesso delle disattenzioni gravi, anche Basta vista la sua esperienza. Normale che con queste disattenzioni non vinci in casa del Francoforte. Nel secondo tempo la partita si è compromessa anche se fino a quando eravamo in 10 abbiamo giocato col piglio giusto".