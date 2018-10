Lazio, Inzaghi: "Il 20/5 abbiamo fatto meglio di stasera. Inter superiore"

Fonte: fcinternews.it

Arrivato nella sala stampa dell'Olimpico per la rituale conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi non cerca alibi per la sconfitta di questa sera contro l'Inter: "Siamo stati in partita, però in queste sfide non puoi permetterti di subire gol come abbiamo fatto noi con il primo. Dopo il vantaggio non abbiamo avuto una grande reazione, ma non ricordo parate di Thomas Strakosha mentre ne ricordo di Samir Handanovic. Non vogliamo alibi, dovevamo fare di più oggi. L'assenza di Lucas Leiva? Non è giusto sottolineare le assenze dei singoli. Dobbiamo ammettere che l’Inter è stata superiore. Dobbiamo lavorare, l’anno scorso siamo andati a Milano con personalità. Nelle ultime due partite hanno fatto meglio di noi. Abbiamo creato occasioni, ma non possiamo concedere gol come quelli di stasera”.

Cosa manca per fare bene contro le grandi?

"Manca quella condizione che abbiamo nelle altre partite. Forse nelle altre partite non abbiamo contro Handanovic che fa quelle parate, o Miranda che fa salvataggi come su Immobile. Forse le altre squadre non hanno questo tipo di giocatori. Noi dobbiamo migliorare, ma l’anno scorso a Milano avremmo meritato di vincere. Nel famoso 20 maggio abbiamo fatto meglio di stasera. Adesso ci lecchiamo le ferite, ma guardiamo avanti e puntiamo a vincere con la SPAL".