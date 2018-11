Lazio, Inzaghi: "Il Marsiglia verrà a Roma per vincere, ma niente paura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League col Marsiglia: "L'Olympique Marsiglia è una squadra di qualità, ha grandissimi giocatori ed è la finalista della scorsa edizione dell'Europa League. Non abbiamo paura, ma solo rispetto per una compagine che verrà a Roma per provare a vincere. Noi dovremo fare la nostra partita e cercare di tirare fuori il massimo".