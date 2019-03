Lazio, Inzaghi: "Immobile carico. Radu e Patric out, Marusic da valutare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in conferenza alla vigilia della gara contro l'Inter ha parlato anche di Ciro Immobile e delle condizioni fisiche dei ragazzi a sua disposizione.

Quali sono le condizioni dei vari Leiva, Marusic, Radu? "Sabato scorso con la Primavera abbiamo avuto un problema con Radu e Leiva. Leiva ora sta meglio, Radu ha provato a recuperare fino all'ultimo ma domani non ci sarà. Vediamo se riusciamo a recuperarlo per mercoledì. Patric ha avuto le placche e la febbre a 38.5, per questo difficilmente scenderà in campo. Neto è rientrato con un risentimento. Marusic è invece rientrato dopo aver giocato 180' con la nazionale. Si è allenato discretamente, vedremo domani con il risveglio muscolare che faremo a Milano".

Immobile è tornato dalla Nazionale dopo aver registrato tante critiche. "Io l'ho ritrovato carico, sereno. Si è allenato bene, è propositivo, di aiuto al gruppo. Lui è un grande attaccante, quando non si segna per qualche partita può succedere questo. Con la Nazionale vive un momento in cui non fa gol. Però Ciro è maturo, ha 29 anni e sa da dove vengono le critiche. Sono convinto che saprà valutare le critiche costruttive e quelle gratuite".