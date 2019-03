© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di vigilia del derby contro la Roma, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Immobile e Luis Alberto: "Immobile ci abituato ad avere una media straordinaria, ha avuto uno stiramento e deve recuperare al 100%. Il problema è quando non si hanno le occasioni ma lui le ha. Spero segni già domani sera. Per Luis Alberto vale lo stesso discorso fatto per Immobile, rientra da un problema muscolare e non è ancora al 100%. Martedì sera ha stretto i denti, adesso si sta allenando per recuperare del tutto".