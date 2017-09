Lazio, Inzaghi: "Immobile grande bomber. Ringrazierò sempre Lotito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 0-3 sul campo del Verona: "Alleno dei professionisti. Oggi molti erano all'esordio e questo testimonia quanto si siano allenati bene. Per un allenatore è motivo di grande orgoglio. Io ringrazierò sempre Lotito perché mi ha dato una grandissima opportunità. Allenare è sempre stato un mio desiderio e ho fatto tutte le tappe. Son riuscito a vincere in tutte le categorie per ritagliarmi questa chance. Spero di poter rimanere ancora a lungo ma tutto dipende da campo e risultati. Continuiamo così. Immobile sta facendo cose straordinarie, davanti a lui c'è solo Dybala. Sta facendo grandissime cose. I numeri li avrà sempre, è un grandissimo bomber ma mi hanno colpito le sue qualità umane. Si merita tutto per come si allena e per quanto è disponibile. L'anno scorso avevamo parecchi giovani. Oggi c'era solo Luiz Felipe, era quasi all'esordio in A. Penso che abbia superato in pieno il banco di prova, per un allenatore è gratificante. La gara l'abbiamo resa semplice noi con il nostro approccio".