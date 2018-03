Lazio, Inzaghi: "Immobile leader. Europa League, noi ci siamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Premium Sport la roboante vittoria interna sul Benevento: "Il derby di Milano lo guarderò, sarà una grande partita. Era importante oggi, una volta trovato il vantaggio abbiamo subito due gol evitabili. La squadra è rimasta lucida, ha cercato di rimettere a posto la partita e ce l'ha fatta. Domani ci riposeremo, poi testa al Salisburgo, teniamo ai quarti di Europa League. Con la Roma sarà una partita importante, ma prima avremo tre gare, con la trasferta di Udine. Immobile in Europa a volte è rimasto fuori, quando l'ho fatto giocare ha sempre segnato. Non si può fare sempre gol, anche oggi per noi è stato decisivo. A nessuno piace uscire, altre volte è rimasto in panchina. Ha sempre l'atteggiamento giusto, è uno dei nostri leader e sono molto contento di allenarlo. Lui e Parolo erano stanchi, oggi dovevamo battere il Benevento, non era facile e oggi si è visto".

"Ci aspetta un tour de force, dovrò essere bravo a scegliere gli uomini giusti. Siamo abituati, abbiamo voluto la semifinale di Coppa Italia, così come i quarti di EL. Sappiamo che abbiamo meno tempo di preparare le partite rispetto ad altre squadre, ma lo facciamo volentieri. Luis Alberto? Lopetegui lo conosce bene, non sta a me dargli consigli. Quando l'ha convocato ha fatto bene, spero che in questo finale di campionato si guadagni la convocazione per i Mondiali. Alla vigilia non eravamo tra i favoriti per l'Europa, adesso siamo rimasti in otto, un eventuale passaggio del turno di proietterebbe alle semifinali. Noi ci siamo, poi vedremo cosa dirà il campo".