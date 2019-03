Lazio, Inzaghi incensa Chiesa: "Farà parlare di sé per tantissimi anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da ex bomber, Simone Inzaghi ha un occhio speciale per l'attacco della Fiorentina, prossima avversaria della Lazio: "Hanno giocatori che in attacco rendono la Fiorentina non seconda a nessuna in A. Hanno Simeone, Chiesa, Muriel, Mirallas, anche Pjaca che purtroppo si è infortunato. Hanno Chiesa che farà parlare di sé per tantissimi anni perché è un ottimo giocatore e ha una famiglia bellissima alle spalle. Conosco il padre, abbiamo giocato insieme, del fratello dicono che sia fortissimo: in famiglia lo sanno consigliare benissimo, domani sarà un osservato speciale".