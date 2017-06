Lazio, Inzaghi insoddisfatto dall'immobilismo del club sulle entrate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A una settimana dal raduno, la casella acquisti della Lazio recita ancora zero. Per questo Simone Inzaghi, riporta La Gazzetta dello Sport, non sarebbe tranquillo ma insoddisfatto degli obiettivi sfumati, da De Roon a Borini fino a Gonalons. Le uscite bloccano le entrate e le operazioni in ponte, da Lazovic fino a Pasalic, non riguardano per ora lo scacchiere dei titolari.