Lazio, Inzaghi: "Keita ha qualità. De Vrij out? Scherzo del destino"

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in conferenza alla vigilia della gara contro l'Inter ha parlato anche degli ex biancocelesti Keita e De Vrij.

Ritroverà Keita da avversario. "Lo conosco bene, è un calciatore di grandissima qualità. Può giocare da punta centrale oppure da attaccante esterno. Sembra che giocherà centravanti. Io lo rivedrò con piacere, come de Vrij che non ci sarà. Per noi cambierà poco, che giochi Keita o Icardi. Noi pensiamo al nostro atteggiamento, che dovrà essere propositivo".

Non è curioso che de Vrij salti la terza gara di fila contro la Lazio? "La prima volta è stata una scelta dell'allenatore. S'è infortunato in Nazionale, non ha potuto giocare. E' uno scherzo del destino, conoscendolo so che sarà dispiaciuto. So che avrebbe avuto piacere a confrontarsi contro la sua ex squadra e contro i suoi vecchi compagni".