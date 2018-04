Lazio, Inzaghi: "L'arbitraggio? Ho detto ai giocatori di non protestare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arbitri e Lazio: un binomio complicato. Pur volendo glissare l'argomento il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ne ha parlato in conferenza stampa: "Non parlerò più di arbitri nella mia carriera di allenatore. Gli episodi? Non ci siamo scomposti. Mi sono arrabbiato per le tre ammonizioni e ho detto ai miei di non protestare con l'arbitro. Non ci siamo fatti condizionare".