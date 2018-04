Lazio, Inzaghi: "L'Udinese mi preoccupa, specie dopo sette ko di fila"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pericolo Udinese in vista per la Lazio, con Simone Inzaghi che ha commentato così, in conferenza stampa, l'avversario bianconero: "Dovremo essere umili e affamati, dovremo proseguire nella scia delle ultime due ottime gare. E' una trasferta che porterà insidie ma abbiamo l'obiettivo davanti e dobbiamo superare l'ostacolo. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno di giovedì, spero che possa diventare una costante del mondo Lazio. L'Udinese perde da sette partite è vero ma ha ottimi elementi e ha un bravo tecnico, è l'impegno più insidioso che ci poteva capitare. Avrei preferito una squadra in serie positiva"