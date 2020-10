Lazio, Inzaghi: "L'unico rammarico è non aver avuto da subito tutti gli uomini a disposizione"

Parla così a Sky Sport Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund all'Olimpico: "Questa è una grande occasione per riscattarci e fare una bella partita contro un avversario molto forte. Da allenatore pretendo la determinazione e cattiveria che abbiamo sempre avuto. L'unico rammarico che ho per questa prima parte della stagione è il fatto di non aver avuto tutti gli uomini a disposizione. Abbiamo delle defezioni, è vero, ma dalle prossime gare potrò avere maggiore scelta".