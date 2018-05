Lazio, Inzaghi: "La Champions sembrava una chimera, invece siamo lì"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così a Rai Sport il pari odierno con l'Atalanta: "Dovevamo vincere per mantenere i quattro punti di vantaggio sull'Inter, così non è stato ma ne abbiamo ancora due. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ci crediamo. Complimenti all'Atalanta che ha fatto una bella prova, il pubblico si sarà sicuramente divertito questo pomeriggio. Luis Alberto? Dovremo aspettare gli accertamenti del caso. Abbiamo tante assenze, ma non possiamo aggrapparci a queste. Vedremo chi potremo recuperare per il Crotone e chi per l'Inter. Napoli? I complimenti di De Laurentiis mi hanno fatto piacere, ma in questo momento dobbiamo tutti rimanere ben concentrati. Abbiamo a portata di mano un traguardo che poteva essere inizialmente una chimera e dipenderà invece da queste ultime due gare".