Lazio, Inzaghi: "La prestazione c'è stata, peccato per il rigore"

Un pareggio, quello di Bologna, che lascia l'amaro in bocca alla Lazio: il 2-2 non serve a molto ad entrambe ma i biancocelesti possono forse recriminare di più a causa del rigore sbagliato da Correa a pochi minuti dal fischio finale. Un'episodio che non ha sorriso alla squadra di Simone Inzaghi con il tecnico laziale che, però, si dice soddisfatto della prestazione fornita dai suoi: "Purtroppo i rigori li sbaglia solo chi li calcia: il nostro rigorista è immobile, non c'era. Ci sono 3 ragazzi come Correa, Luis Alberto e Jony che rimangono sempre a provare i tiri dal dischetto e son bravi. Correa si è preso la responsabilità, ha preso la traversa. Sarebbero bastati 5 cm sotto e sarebbe stato il gol della vittoria. La prestazione c'è stata, siamo rimasti in dieci ma non abbiamo mai mollato. La sostituzione di Immobile? E' un trascinatore, è stato bravissimo, Una volta in 10 dovevo fare una scelta, aveva giocato giovedì e Correa era fresco: la scelta penso che abbia pagato" sono state le sue parole ai microfoni di Sky.