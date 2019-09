Lazio, Inzaghi: "La squadra si è ricompattata, ma dieci punti sono pochi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria arrivata contro il Genoa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "I ragazzi sono stati bravi fin da subito, con un ottimo palleggio, giocate e in più ci abbiamo messo 4 gol e ripartiamo da qui, la classifica si è mossa, abbiamo ricompattato la squadra e a volte dopo le sconfitte non è semplice lavorare con serenità ma io ero tranquillo perché ho visto la squadra giocare e padrona delle gare. Dovevamo vincere il derby, a Milano con l'Inter abbiamo peccato un po' di cinismo e trovato un super Handanovic. Sicuramente i 10 punti non rispecchiamo quello che ha fatto vedere la squadra e sicuramente avremmo dovuto avere dei punti in più. Immobile? Nessun problema con lui, dopo Parma era bastato un'occhiata, sono contento per lui, ha dimostrato di essere un uomo squadra, ha dato palla a Luis Alberto e sull'occasione di Correa poteva tirare ma è stato altruista".