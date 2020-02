© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Concluso 0-0 l'incontro con il Verona, la Lazio di Simone Inzaghi si presenterà alla prossima di campionato senza Radu e Milinkovic-Savic. Ci sarà però Immobile, anche lui in diffida prima della gara con gli scaligeri, e loro due ci saranno poi contro l'Inter. Consolazione da poco per il tecnico biancoceleste, intervistato da Sky: "Sollevato no, hanno preso due ammonizioni non c'erano. Come non la meritava Jony. Sono cose che capitano: non faccio scelte guardando ai diffidati. È normale che Radu e Milinkovic sono due giocatori molto importanti per noi".

