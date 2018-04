Lazio, Inzaghi: "Le gare europee durano 180'. Complimenti alla Roma"

Fonte: dall'inviato a Salisburgo

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Salisburgo (ritorno dei quarti di finale in programma alla Red Bull Arena), il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è tornato anche sull'impresa ottenuta dalla Roma in Champions League contro il Barcellona: "Complimenti alla Roma per la partita di ieri sera. Questo testimonia che le partite europee di coppa vanno giocate in 180'. Se interpreti male una gara rischia di finire male. Per quanto riguarda noi, all'andata abbiamo fatto un'ottima gara. Dovremo avere lo stesso spirito anche domani sera. Sappiamo che i nostri tifosi in arrivo da Roma si faranno sentire".