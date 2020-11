Lazio, Inzaghi: "Le ultime ore non sono state semplici, dobbiamo adeguarci"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn: "E' una vittoria estremamente importante, difficile, contro una squadra di valore e molto bene allenata. Abbiamo preso il 3-2 in un modo strano, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Secondo tempo molto bene, nel primo tempo abbiamo mantenuto il controllo della partita ma siamo stati poco efficaci.

Ultime ore? Non è stato semplice, andare a Brugge o venire qui a Torino dopo due giorni, ma credo sia cosi per tutti i miei colleghi. Noi vorremo lavorare in un altro modo, ma ci dobbiamo adeguare, è il momento.

Ce la siamo complicata noi la partita, il primo gol un calcio piazzato, il secondo un rigore evitabile e il terzo ce lo siamo fatti da una rimessa. Ogni partita nasconde delle insidie.

Caicedo? Penso che Caicedo abbia dimostrato in questi anni di essere un giocatore importantissimo, alla seconda di campionato contro l'Atalanta è stato tra i migliori in campo, poi due partite non ha giocato e poi ha giocato a Brugge, è un ragazzo molto disponibile che si mette al servizio della squadra. E' un gol importantissimo e di ottima fattura.

Esultanza finale? Non potevo stringermi all'abbraccio insieme ai miei ragazzi, dovevo esultare insieme a loro perchè ci tenevamo tanto, ci mancano uomini, ma questo gruppo ha dei valori grandi"