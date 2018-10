Lazio, Inzaghi: "Leiva? Speriamo non ci siano lesioni all'adduttore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche delle condizioni fisiche di Lucas Leiva e Felipe Caicedo, sostituiti nel corso della gara contro il Marsiglia per problemi fisici: "Leiva ha avuto un problema all'adduttore. Non dovrebbero esserci lesione, ma tocchiamo ferro. Per Caicedo semplicemente un affaticamento che non precluderà la sua presenza contro l'Inter".