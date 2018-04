Lazio, Inzaghi: "Lucas Leiva grande acquisto, ideale per il nostro gioco"

© foto di Federico Gaetano

Ancora parole al miele da parte di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, nei confronti di Lucas Leiva. Il brasiliano è diventato un insostituibile in casa Lazio: "C'è da fargli i complimenti e non da ora. Sin dal ritiro ha fatto grandi cose, è leader che sa dimostrarlo in campo ma anche fuori, un ottimo acquisto e ideale per il nostro modo di giocare".