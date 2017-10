Lazio, Inzaghi: "Luis Alberto scoperta di Tare, è nel suo ruolo ideale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste, a Radio Anch'io lo Sport su Radio 1, le parole di Simone Inzaghi su Luis Alberto. "E' stato preso dal direttore, Igli Tare. Lo scorso anno ha avuto qualche problema di ambientamento, non conosceva calcio e lingua. Dal ritiro del 4 luglio è arrivato con voglia di lavorare, si è messo a disposizione, prima dell'arrivo di Leiva l'ho provato da play basso e aveva fatto bene. E' un giocatore con tantissime qualità e il suo ruolo congeniale è questo. Il merito va a lui per come ha iniziato a lavorare, per il modo in cui è partito in questa stagione".