Lazio, Inzaghi: "Lukaku lavori tranquillo, sarà sicuramente inserito"

© foto di Federico Gaetano

Al termine di Parma-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non è stata una partita semplice, i miei ragazzi sono stato bravi nell'interpretazione. La gara di quest'oggi era molto importante, era necessaria tanta pazienza perché non era facile sfidare una squadra come il Parma che si difendeva molto bene. Ero molto tranquillo alla vigilia, i ragazzi hanno lavorato bene e sapevano quali insidie avrebbero affrontato. I crociati vantano ottimi giocatori che possono ribaltare le azioni: hanno ottime individualità e sono ben costruiti. Serviva un'ottima prestazione ed abbiamo meritato la vittoria. Tutti i ragazzi sono stati bravi, per vincere queste partite serve il gruppo: ero contento dei titolari, ma ho scelto di sostituire Leiva e Luis Alberto che erano stati ammoniti, non volevamo concedere un uomo in più. Servivano anche i subentrati in un match difficile come quello di oggi. Jordan Lukaku ha dimostrato di poter far bene in allenamento, ma poi ho optato per un altro calciatore importante come Marusic. Ora il belga dovrà lavorare con tranquillità e sicuramente sarà inserito. A Marsiglia incontreremo la finalista dell'ultima edizione di Europa League, una squadra dotata e ricca di talento. Dovremo offrire la nostra prestazione al Velodrome, sapendo che servirà dare il massimo".