© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juve, ha parlato anche della cessione apparentemente saltata di Lukaku al Newcastle e del possibile reintegro in lista di Basta: "Jordan sa che è un giocatore per me importante. A inizio settimana ha manifestato il desiderio di giocare con continuità tutte le domeniche, abbiamo deciso quindi di darlo in prestito, ma so che ci sono state delle complicazioni per il suo trasferimento al Newcastle. Tornerà quindi al 100% con noi, giocandosi una maglia coi compagni da qui a giugno. Birsa? Ha delle situazioni di mercato, non so ancora cosa succederà. Se rimarrà a Roma, faremo comunque di tutto per reintegrarlo".