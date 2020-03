Lazio, Inzaghi mago delle sostituzioni: 13 volte cambi decisivi per un gol

vedi letture

Se per Massimiliano Allegri un bravo allenatore è quello che riesce a leggere bene le partite, possiamo facilmente credere che l'ex tecnico della Juventus abbia una grande considerazione di Simone Inzaghi. Che sta dando prova di avere la capacita di capire i momenti delle gare e agire di conseguenza. Non è un caso infatti che la sua Lazio in questo campionato soltanto in un'occasione, all'andata contro l'Inter, non sia riuscita rimontare un iniziale svantaggio: perché chiunque entra dalla panchina, dà un grande supporto ai compagni per ribaltare il punteggio. In particolare, in 13 occasioni i cambi di Inzaghi sono stati decisivi per la realizzazione di una rete. In gol, dalla panchina, sono andati Caicedo (4), Adekanye, Cataldi (2), Bastos e Milinkovic, che contro il Rennes ha realizzato anche un assist. Gli altri autori degli altri passaggi finali e decisivi sono stati Parolo (in Supercoppa contro la Juventus), Jony (a Cagliari nel finale), Luis Alberto, Correa e Lukaku, che a Firenze disegnò un perfetto cross per il gol all'88' di Immobile. Una statistica ambivalente, che oltre ai meriti del tecnico, dimostra quanto la Lazio sia una squadra matura e pronta per ricominciare, chissà tra quanto, l'inseguimento al sogno Scudetto.