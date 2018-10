Lazio, Inzaghi: "Marsiglia? Impossibile fare calcoli. Sono fiducioso"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia: "Al Marsiglia sono legati alcuni dei ricordi più belli della mia carriera da calciatore, speriamo che anche domani mi possa portare fortuna. E' una gara difficile contro una squadra che ha fatto un grande mercato per vincere il campionato. Noi comunque veniamo da un buon momento. Fare calcoli? Giocheremo col Marsiglia due volte in venti giorni, non possiamo fare calcoli. In questi tre giorni i miei ragazzi sono stati bravi, sono fiducioso. Dovrò operare qualche rotazione, ma faremo una partita importante. Squadra più pratica che bella? A me interessa vincere, poi le chiacchiere nel calcio stanno a zero".