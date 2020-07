Lazio, Inzaghi mastica amaro: "Episodi determinanti, non meritavamo di perdere"

Mastica amaro Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo il ko contro la Juventus: "Il rimpianto è per il risultato, al di là del rigore, non avremmo meritato di perdere per come siamo stati in campo e per come abbiamo tenuto il predominio della palla. Gli episodi in questo momento ci penalizzano - ha detto in conferenza stampa - ma ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una grande gara per le condizioni in cui eravamo".

Clicca sul video per ascoltare le parole di Simone Inzaghi in conferenza!