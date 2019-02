Lazio, Inzaghi: "Match ben interpretato, ce l'aspettavamo così ostico"

Fonte: dalla sala stampa dello stadio "Benito Stirpe"

Dopo la vittoria di Frosinone contro i giallazzurri, in casa Lazio ha parlato Simone Inzaghi. Queste le parole del tecnico biancoceleste in sala stampa:

Che partita hai visto? Te l'aspettavi così sofferta?

"E' stata una partita ben interpretata. Nel primo tempo abbiamo fatto il nostro dovere, nella ripresa poi è subentrata un po' di stanchezza. Me l'aspettavo così sofferta. Il Frosinone è una squadra in salute, ma l'abbiamo rispettata. Venivamo dai 120 minuti di Milano, non era semplice. In riunione, nel pregara, avevo avvisato anche i miei ragazzi. Complimenti a loro".

Che infortunio per Luis Alberto? Stiramento?

"Non lo so ancora. Non avremo nella prossima gara Parolo, in quanto squalificato, e Correa non al meglio. Abbiamo tante gare davanti, ma dobbiamo continuare a stare sul pezzo".

Sfida un po' sottovalutata, anche in virtù della classifica dei giallazzurri?

"Non sono d'accordo, guardate il primo tempo. I ragazzi hanno rispettato al meglio le mie direttive. Non posso lamentarmi".