Lazio, Inzaghi: "Mercato? Mi basta questa rosa nella sua interezza"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato di mercato e delle sue richieste per gennaio: "Chiederò di non avere infortuni, di avere tutti i 26 a disposizione per tutte le gare. Vorrei avere la rosa a disposizione nella sua interezza".