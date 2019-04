Lazio, Inzaghi: "Mi aspetto più gol da tutti, ci stiamo lavorando"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla così del rendimento offensivo della Lazio. Con 14 gol, il capocannoniere Ciro Immobile ha dieci unità di vantaggio sul secondo giocatore che ha segnato di più all'interno della rosa biancoceleste: "Mi aspetto più gol da tutti, da Luis Alberto e Milinkovic, da Correa e Caicedo. Tutti ci stanno aiutando in fase di non possesso e possono essere meno lucidi in fase conclusiva, ma ci stiamo lavorando e credo sia una cosa che può migliorare".

