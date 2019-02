Lazio, Inzaghi: "Milinkovic e Correa da valutare per Siviglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match con l'Empoli, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Nel primo tempo avremmo dovuto segnare un gol in più e sfruttare le varie occasioni che abbiamo avuto: nella ripresa ci siamo abbassati un po’ e abbiamo lasciato troppo gioco all’Empoli. Era importante vincere per dare continuità ai risultati. Avevamo diverse assenze importanti, ma anche giocatori non al meglio della condizione come Milinkovic e Correa. In altre gare non li avrei rischiati, ma avevo bisogno di loro ed ho effettuato dei cambi forzati. Sono felice dei ragazzi e di coloro che sono subentrati. Le ultime due vittorie sono del gruppo che ha sofferto insieme: sono stati due successi simili, nei due secondi tempi abbiamo perso lucidità e sono state due frazioni sofferte, nelle quali però abbiamo subìto un solo tiro a Frosinone. Correa e Caicedo volevano battere il rigore, nella lista c’erano prima Lulic e Romulo ma va bene così perché sono due calciatori generosi e due attaccanti che vogliono sempre segnare. Romulo è stato molto bravo, è intelligente tatticamente e sono molto soddisfatto della sua prima prova in maglia biancoceleste. Felipe Caicedo lo scorso anno ha giocato molto bene, ha sostituito Immobile e ci ha anche giocato insieme: le ultime due reti dell’ecuadoriano sono un premio per un grande professionista che si fa voler bene da tutti, sono felice per lui e soddisfatto di Correa, Immobile e Pedro Neto; per come è entrato nel finale sono particolarmente felice del portoghese. Speriamo di recuperare Immobile e Luis Alberto, non hanno lesioni ma d’accordo con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarli in campo questa sera. Proveremo a recuperare anche Luiz Felipe e valuteremo Milinkovic, Correa e Berisha in vista del match con il Siviglia”.