Lazio, Inzaghi: "Milinkovic è entrato bene, come gli avevo chiesto io"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Marsiglia e la qualificazione ai 16esimi di finale di Europa League, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della prova di Milinkovic-Savic (entrato solo nella ripresa): "Milinkovic è entrato molto bene, facendo 25' buoni come gli avevo chiesto io. Caicedo ha avuto un problema all'adduttore, dobbiamo valutarlo per domenica col Sassuolo. E' a forte rischio la sua presenza, peccato perché è importante per noi e stava rendendo bene".