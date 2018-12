© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del momento, non proprio felicissimo, di Sergej Milinkovic-Savic: "Milinkovic deve rispondere sul campo in questo momento. Io lo vedo concentrato e voglioso, si applica e per ora non ho ritenuto opportuno farlo sedere in panchina. E' giovane e sta cercando di lavorare per migliorare la classifica, io l'ho visto allenarsi bene e sta andando nella direzione giusta".