Lazio, Inzaghi: "Milinkovic-Savic? Vuole sempre giocare, valuterò oggi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche dei dubbi relativi alle condizioni di certi giocatori: "Radu domani non sarà convocato, ma giovedì può rientrare. Caceres è un grandissimo professionista, ha avuto un risentimento con il Milan, è recuperato ma non riesce a dare il 100%. Penso che dall'inizio sia prematuro vederlo, sarà tra i convocati ma non dovrebbe giocare dal 1'. Stesso discorso per Milinkovic, ha avuto un problemino a Cagliari, forse sarebbe stato meglio non utilizzarlo. Vuole essere sempre della partita, vedrò l'allenamento di oggi e poi deciderò se farlo partire dalla panchina e poi utilizzarlo a gara in corso".