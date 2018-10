Lazio, Inzaghi: "Niente alibi, Inter superiore. Milinkovic? Sta tornando"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo il k.o. all'Olimpico contro l'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Alibi non ce ne sono, stasera l'Inter ha meritato di vincere, è stata superiore. Noi dobbiamo esser bravi ad analizzare ciò che è successo e non fare drammi. Stasera siamo stati bene in partita fino al primo gol, poi qualche situazione l'abbiamo creata comunque. Non ricordo parate di Strakosha. Ma l'Inter è stata forte in campo, ha meritato la vittoria".

C'è un gap tra la Lazio e le altre big? "Dobbiamo migliorare e far meglio. Magari nelle altre partite non troviamo un super Handanovic o questo Miranda. Dovevamo però sfruttare meglio le occasioni avute e reagire meglio al primo gol di Icardi. Dobbiamo ancora crescere. Siamo in una buona posizione di classifica, sia in campionato che in Europa League".

Su Correa: "Sta bene, ma contro Skriniar e Miranda volevo due attaccanti che potessero stare su di loro. Correa ha fatto 25 minuti molto buoni, ma oltre questi ha fatto bene quando è entrato, può darci tanto".

Sull'Inter: "Queste squadre sono forti, profonde, attrezzate, costruite per vincere il campionato. In determinate partite serve anche l'episodio. Al di là degli innegabili meriti dell'Inter, una squadra forte, stasera abbiamo preso gol alla prima situazione contraria".

Cosa manca a Milinkovic-Savic? "Sta tornando. Stasera ha fatto una partita buona a livello fisico, ha cercato di darci una mano come tutti gli altri. Non penso che la partita di giovedì abbia influito. Eravamo ad armi pari, anche l'Inter ha giocato a Barcellona, per cui non dobbiamo trovare alibi".

Su Berisha: "Ha avuto un ottimo impatto a Parma. Volevo farlo giocare a Marsiglia ma aveva un problemino che è rimasto fino ad oggi. Considerando che avevo già perso Leiva e stasera anche Badelj, ho preferito fare altre scelte".