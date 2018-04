Lazio, Inzaghi: "Niente turnover, prima del derby c'è il Salisburgo"

Fonte: dall'inviato a Salisburgo

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Salisburgo (ritorno dei quarti di finale in programma alla Red Bull Arena), il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della probabile formazione: "I diffidati? Sono tanti, ma non mi farò influenzare. Cercherò di valutare più che altro dagli allenamenti e parlando direttamente con i miei giocatori. Domani non ci sarà turn-over, ma solo la formazione migliore in questo momento. Esiste solo ed esclusivamente il Salisburgo, e fare turn-over significherebbe pensare anche alla gara successiva. C'è qualcuno che ha giocato di più, altri meno. Domani sicuramente ci saranno Radu e Parolo, per gli altri dovrò parlare e valutare, cercando di schierare la formazione che mi possa dare le maggiori garanzie senza pensare al derby di domenica".