Lazio, Inzaghi: "Non cerco alibi, ma gli arbitraggi non mi sono piaciuti"

Ospite di Lazio Style Channel, Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha commentato così l'uscita dall'Europa League dopo il ko di Siviglia: “Abbiamo fatto un’ottima gara, ma non abbiamo segnato e usciamo giustamente. Abbiamo creato tantissimo, ma al momento opportuno avemmo dovuto riaprirla e giocarcela nel migliore dei modi gli ultimi 25 minuti. Dovevamo gestire Milinkovic e Immobile, Ciro è dovuto restare in campo tutta la gara. Anche Parolo e Leiva non erano al meglio. Ci dispiace tantissimo, avremmo potuto fare di più e girare gli episodi dalla nostra parte. La Coppa Italia? Sarà una partita da interpretare bene. È una corsa contro il tempo per recuperare qualcuno dietro, faremo di tutto con lo staff medico. L’espulsione? Non voglio cercare alibi. Ho rivisto le immagini: il rigore c’era e l’espulsione è esagerata. Gli arbitraggi non mi sono piaciuti, ma ci abbiamo messo del nostro non riuscendo a segnare”.