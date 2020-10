Lazio, Inzaghi: "Non ci sono alibi per questa sconfitta, la Samp ha meritato la vittoria"

vedi letture

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così a Sky Sport il match perso nettamente contro la Lazio: "Non ci sono alibi per questa sconfitta. La Sampdoria ha fatto una grande partita e ha meritato di vincere, noi abbiamo sbagliato. Martedì fortunatamente abbiamo già l'occasione per voltare pagina. Muriqi ha cercato di aiutarci, è entrato bene in partita. Ci era già successo di essere in emergenza numericamente, ma abbiamo fatto prestazioni differenti. Aggrapparsi alle assenze non ha senso. Cercheremo di recuperare qualcuno e fare meglio in Champions. Abbiamo preparato la partita in poco tempo, con i nazionali rientrati in settimana, ma anche la Sampdoria aveva qualche assenza. Non ci sono scusanti: sono l'allenatore e quindi il primo responsabile".