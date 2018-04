Lazio, Inzaghi: "Non era facile reagire. Avremmo potuto anche vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi a Premium Sport dopo il derby pareggiato 0-0 contro la Roma: “Devo fare i complimenti ai miei: bravissimi. Non era semplice reagire alla sconfitta di giovedì ma siamo stati lucidi. Con più precisione nell'ultimo passaggio avremmo potuto vincere. Giovedì è stata una macchia che però non può cancellare tanti mesi di lavoro. Felipe Anderson si è battuto, è stato bravo. Immagino che non fosse contento di uscire ma neanche Luis Alberto voleva stare in panchina, io sono l'allenatore. Ci sta dando qualità, è sempre positivo. Sono molto contento di lui. Lotta Champions? Siamo gli intrusi ma non è un caso, ci giocheremo nelle ultime questo posto. Senza di noi la corsa sarebbe già chiusa, vogliamo giocarci le nostre carte nel migliore dei modi. A inizio anno eravamo dati addirittura fuori dalle prime sette, invece ora siamo lì. E non ci nascondiamo: vogliamo provarci”.