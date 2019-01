Lazio, Inzaghi: "Non meritavamo la sconfitta, serviva il secondo gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga subita contro la Juventus nel finale. "Quest'anno non ricordo in Italia e in Europa la Juventus così in difficoltà, purtroppo il calcio è così ed è crudele. I ragazzi non meritavano la sconfitta, giocando così daremo soddisfazioni a questi fantastici tifosi. Hanno fatto una grandissima partita e li ho abbracciati ad uno ad uno. Partita negativa per quanto riguarda il risultato, l'unica pecca e non aver fatto il secondo gol. Ricordo grande parate di Szczesny, spiace sicuramente. Non abbiamo sofferto, è normale che c'è qualche errore individuale. Sul primo gol ha fatto una grande azione Bernardeschi e sul secondo Lulic non si è accorto con Cancelo era in fuorigioco e poteva lasciare. I difensori sono stati bravi e non hanno concesso niente al loro tridente. Dovevamo fare il 2-0, abbiamo avuto tante occasioni per farlo. Vincere questa gara ci avrebbe dato tantissima autostima".

Una formazione con giocatori di grande qualità, quanto può reggere questa squadra con questo tipo di calcio?

"Sono stati bravi, si sono sacrificati e hanno corso. Siamo sempre stati compatti, in alcuni momenti per forza di cose la Juventus ci ha abbassati ma senza far fare una parata a Strakosha. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita e non meritavano di perdere una partita del genere".

La Lazio ha avuto il coraggio di affrontare la Juventus in ogni parte del campo, quel coraggio che manca a tante squadre impaurite dai bianconeri. Hai lavorato tanto su questo aspetto?

"Avevo chiesto grandissima personalità, serviva questa per sfidare la Juventus. Hanno fatto quello che avevamo preparato e avremmo meritato sicuramente il pareggio se non la vittoria. Il calcio è strano e questa volta è stato molto crudele".

Hai sentito Filippo Inzaghi dopo la sconfitta di oggi?

"Mi dispiace per lui, non so come sia la situazione a Bologna. Se dovesse succedere qualcosa sono convinto che si rialzerà".